Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe yüzde 0,31 oranında düşüşle 9.310,65 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 28,94 puan geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,29 oranında değer kaybetti.

Dün satış baskısının etkili olduğu piyasada BIST 100, günü yüzde 0,11 kayıpla 9.339,59 puandan tamamlamıştı.

Bilişim yükseldi, turizm geriledi

Sektörel bazda bakıldığında, açılışta en çok kazandıran sektör yüzde 0,43 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,86 ile turizm oldu. Diğer sektörlerde de hafif çaplı düşüşler öne çıktı.

Piyasalar Fed kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, İran ve İsrail arasındaki jeopolitik gerginliğin etkisiyle risk iştahı azalmış durumda. Yatırımcılar, akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajları bekliyor.

Piyasalarda, Fed’in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak eylül ayında ilk faiz indiriminin geleceği ve toplamda iki indirim yapılacağı yönündeki beklentiler fiyatlamalara yansımış durumda.

Teknik seviyeler: 9.300 destek, 9.500 direnç

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, odak noktasının Fed olduğunu belirtiyor. Teknik olarak ise BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek; 9.400 ve 9.500 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Yatırımcıların özellikle akşam saatlerindeki Fed açıklamaları sonrası pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.