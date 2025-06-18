Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler risk iştahını baskılarken, Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. İsrail-İran geriliminin tırmanması ve ABD'nin bölgeye yönelik olası müdahalesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Bugün gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. Piyasalar, Fed'in faizleri sabit tutması beklense de sözlü yönlendirmelerin tonunu dikkatle izleyecek.

Japonya’da dış ticaret açığı beklentileri karşılamadı

Asya cephesinde Japonya'dan gelen veriler piyasalarda etkili oldu. Nisan ayında ülkenin dış ticaret dengesi 637,6 milyar yen açık verdi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Aynı dönemde ihracat yıllık bazda yüzde 1,7, ithalat ise yüzde 7,7 oranında düştü.

Makine siparişleri verisi de karışık sinyaller sundu. Aylık bazda yüzde 9,1 gerileyen çekirdek makine siparişleri, yıllık bazda ise yüzde 6,6’lık artış gösterdi. Bu veriler, Japonya ekonomisinin toparlanma sürecine dair soru işaretlerini artırdı.

Japonya ve ABD arasında gümrük pazarlığı sürüyor

Ek olarak Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru, ABD ile yürütülen gümrük tarifesi görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Bu durum, özellikle sanayi ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını etkileyebilir.

Borsalarda yön karışık

Gün sonunda Asya borsalarında şu hareketler izlendi:

Nikkei 225 yüzde 0,9 artışla 38.873 puana yükseldi.

Kospi yüzde 0,7 primle 2.972 puandan kapandı.

Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.389 puanda işlem görüyor.

Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşerek 23.668 puana geriledi.

Sensex yüzde 0,3 düşüşle 81.324 puanda yer alıyor.

Jeopolitik riskler, Fed’in karar süreci ve bölgeden gelen ekonomik veriler, Asya piyasalarının yön tayininde belirleyici olmaya devam edecek.