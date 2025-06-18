Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda yüzde 1,4 değer kaybederek 74,63 dolara kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, Orta Doğu’daki ateşkes girişimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik belirsizlikler etkili oldu.

Dün 75,75 dolara kadar yükselen Brent, günü 75,70 dolarda kapattı. Bugün sabah saatlerinde ise piyasalarda satış baskısı öne çıktı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı saatlerde 72,67 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu'da diplomasi trafiği fiyatları aşağı çekti

Fiyatların gerilemesinde, ABD’nin Hamas’a sunduğu 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifi önemli rol oynadı. Teklifin Hamas tarafından kabul edildiği iddia edilirken, İsrail’in de değerlendirme sürecinde olduğu belirtiliyor. Ancak henüz resmi açıklama yapılmış değil.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun "önemli ilerleme kaydedildi" açıklaması ve Tel Aviv-Tahran hattındaki gerilimi azaltmaya yönelik çabalar, piyasadaki arz korkularını hafifletti. Bu gelişmeler, fiyatların baskılanmasına yol açtı.

İran gerilimi sonrası küresel çağrılar hızlandı

İsrail’in 13 Haziran’daki İran saldırıları sonrası Mısır, Katar ve Çin gibi ülkeler diplomatik temaslara hız verdi. Mısır Dışişleri Bakanı ile ABD ve İranlı mevkidaşları arasında yapılan görüşmelerde ateşkes vurgusu öne çıktı. Katar, bölgede yeni bir enerji krizinin önlenmesi gerektiğini vurgularken, Çin ise etkili ülkelere “sorumlu davranın” çağrısı yaptı.

Fed belirsizliği ve güçlü dolar fiyat baskısını artırıyor

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine dair belirsizlikler de petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed’in bugünkü toplantısında politika faizini sabit tutması beklenirken, eylülde faiz indirimi olasılığı yüzde 71’e geriledi.

Yüksek faiz, doların güçlenmesine yol açarak petrolü diğer para birimleriyle satın alanlar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum talebi azaltarak fiyatları aşağı çekiyor.

Teknik görünümde destek 66,96 dolar

Brent petrolde teknik olarak 77,60 dolar seviyesi direnç; 66,96 dolar ise destek olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, kısa vadeli görünümde jeopolitik gelişmelerin ve Fed kararlarının fiyat yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.