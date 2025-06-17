TBMM Genel Kurulu, yeni Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. İlk kez Genel Kurul’u yöneten Bingöl, oturum açılışında dikkat çeken mesajlar verdi. Konuşmasında Meclis’in tarihi misyonuna ve halk iradesine vurgu yapan Bingöl, demokrasi, hukuk ve temsiliyet ilkelerinin altını çizdi.

“Bu çatı, halk iradesinin tecelli ettiği yerdir”

Bingöl, Meclis’in savaş ortamında kurulan bir halk iradesi merkezi olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milletvekillerine şükranlarını sundu. Konuşmasında ayrıca TBMM’nin geçmişte dramatik olaylara tanıklık ettiğini anımsatarak, yakın dönemde hayatını kaybeden milletvekillerini andı.

Hasan Bitmez ve Sırrı Süreyya Önder’e duygusal anma

2023’te bütçe görüşmeleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden SP Milletvekili Hasan Bitmez ile yakın zamanda vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma mesajları verildi. Bingöl, Önder için “Barışı savunanların izleri kalır” ifadesini kullandı.

“Can Atalay hâlâ cezaevinde, bu açık bir anayasa ihlalidir”

Bingöl’ün konuşmasında en dikkat çeken başlıklardan biri, TİP Milletvekili Can Atalay’ın hâlâ cezaevinde olmasıydı. Bingöl, yüksek yargı kararına rağmen Atalay’ın tutukluluğunun devam ettiğini belirterek, “Bu, temsiliyet hakkına ve anayasaya açık bir müdahaledir. Meclis bu konuda sorumluluk almalıdır” dedi.

“Tarafsızlık, hukuk ve çoğulculuk ilkesiyle hareket edeceğim”

Bingöl, başkanvekili sıfatıyla tüm görüşlerden milletvekillerinin söz hakkını özgürce kullanabildiği, çoğulculuğa dayalı bir çalışma ortamı oluşturacağını belirtti. “İçtüzüğe ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalacağım” dedi.

Gündem dışı konuşmalar

📌 AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını kınayarak, Türkiye’nin bölgesel barış için inisiyatif alma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

📌 MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı’da kadın istihdamının artırılması ve kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

📌 CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars OSB’ye yapılacak atık su arıtma tesisi için yatırım programında sadece 1.000 TL ayrıldığını belirterek tepki gösterdi.