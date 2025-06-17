Şanlıurfa’nın önemli tarihi yapılarından Barutçu Hanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görmesinin ardından restorasyon kapsamına alındı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yalnızca İstanbul, Bursa ve Şanlıurfa’da örnekleri bulunan çok katlı hanlar arasında yer alan yapı, güvenlik önlemleri artırılarak koruma altına alındı.

Tarihi doku korunacak, modern kullanıma açılacak

Restorasyon kapsamında Barutçu Hanı’nın tarihi kimliği korunarak modern kullanıma uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Projeyle birlikte han, sadece korunacak bir yapı değil; sosyal, kültürel ve turistik bir çekim merkezi haline gelecek.

Geleneksel mimarisiyle dikkat çekiyor

Kesme taş ve ahşapla inşa edilen Barutçu Hanı, mimari detaylarıyla öne çıkıyor. Alt katı kısmen, üst katı ise tamamen revaklarla çevrili olan yapı, Osmanlı şehir hanlarının karakteristik özelliklerini taşıyor.

Kültürel mirasa yeni bir soluk

Yapının restorasyon süreci tamamlandığında, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için çok amaçlı bir kültürel alan olarak kullanılması planlanıyor. Böylece Barutçu Hanı, Şanlıurfa’nın tarihî değerlerini yaşatmaya devam ederken, şehrin turizm potansiyeline de katkı sağlayacak.