İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Çocuklar İçin Bilim" projesi kapsamında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki köy okullarında eğitim gören çocuklara yönelik bilimsel atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

64 köyde 11-14 yaş arası çocuklara deney imkânı

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, projede Ayvacık’a bağlı 64 köyde yaşayan 11-14 yaş grubu öğrenciler hedeflendi. Bilimsel düşünmeyi desteklemek amacıyla kurulan atölyelerde çocuklar, fizik, kimya ve biyoloji temelli 8 farklı deney gerçekleştirdi.

Elektrikli motor, madde deneyleri ve araç tasarımı

Atölye çalışmalarında çocuklar, elektrikli motor üretimi, madde dönüşümü gözlemleri ve araç tasarımı gibi uygulamalara katıldı. Deneyler, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Silahtarağa Arşiv Ekibi’nin katkılarıyla yürütüldü.

Bilimsel düşünme ve ekip çalışması becerileri hedefleniyor

Ayvacık Kaymakamlığı, Ayvacık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje, çocukların bilime olan ilgisini artırmayı, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve takım içinde çalışma alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyor.