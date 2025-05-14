Döviz kurları, haftanın ikinci işlem gününe yukarı yönlü başladı. İstanbul serbest piyasada dolar ve avro, dünkü kapanış seviyelerinin üzerine çıktı.

Dolar 38,78, avro 43,42 seviyelerinde

Güne 38,7820 liradan alış ve 38,7840 liradan satışla başlayan dolar, dünkü kapanışa göre hafif yükseldi. Avro ise 43,4260 liradan alınırken, 43,4280 liradan satılıyor.

Kurlar bir önceki günün üzerinde

Dün dolar 38,7710 liradan, avro ise 43,2380 liradan satılıyordu. Son verilere göre hem dolar hem avro, güne sınırlı yükselişle başladı.