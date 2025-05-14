Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları, 14 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çok sayıda görev değişikliği gerçekleşti.

Hazine ve Maliye’de 734 kişiye başmüfettişlik

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan vergi müfettişi Esma Gümüş ile birlikte toplam 728 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak vergi başmüfettişliğine getirildi. Ayrıca aynı bakanlıktaki hazine ve maliye müfettişleri Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu da başmüfettişliğe atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da atama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişi Hasan Avşar, kazanılmış hak aylık derecesine uygun şekilde başmüfettişlik görevine getirildi. Atamalar, ilgili personelin mevcut dereceleri esas alınarak yapıldı.