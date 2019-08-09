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Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Vidal'ı bitirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Vidal'ı bitirmek istiyor.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Barcelona'nın Şilili yıldızı Arturo Vidal'i transfer etmek istiyor. Orta sahada Atiba ve Dorukhan ikilisinin sakatlanmasıyla sarsılan ve transfer kararı alan Siyah-Beyazlılar, menajerin önerdiği Vidal için devrede… Barça'da satış listesine koyulan 32 yaşındaki süper yıldız için kiralama teklifi sunan Beşiktaş, yıllık 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Vidal, 11'deki yerini Brezilyalı maestro Arthur'a kaptırınca gözden düşmüştü.

Takımın maaş bütçesini 65-70 milyon eurolardan 30 milyon euro seviyesine indirme stratejisi güden yönetim önlerine Vidal gibi bir fırsat çıkınca kesenin ağzını açıtı. Boyd, Douglas ve Victor Ruiz gibi 3 nokta transfer yapan yönetim, orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonları en üst düzeyde oynayabilen dünya yıldızını ikna etmek için girişimlerini sıklaştırdı. Gary Medel'in yakın arkadaşı olan Vidal'in, kulübüyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.


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