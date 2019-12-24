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Beşiktaş'tan VAR baskısı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'tan VAR baskısı

Beşiktaş'ın derbideki VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesinin ardından Fenerbahçe'den siyah beyazlı kulübe destek geldi.

Beşiktaş'ın derbideki VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesinin ardından Fenerbahçe'den siyah beyazlı kulübe destek geldi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurmuştu. Derbinin ardından Beşiktaş, penaltı beklediği 3 pozisyonla ilgili olarak sosyal medya hesabından tepki göstermiş ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan VAR kayıtlarının açıklanması üzerine talepte bulunmuştu.

Beşiktaş'ın bu girişiminin ardından Fenerbahçe konuyla ilgili olarak resmi sitesinden açıklamada bulundu ve siyah beyazlı kulübe destek verdi. Fenerbahçe sadece son hafta maçlarının değil, 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarından itibaren VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.


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