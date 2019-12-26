Beşiktaş'tan Mensah yalanlaması

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah için siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi ve çıkan haberler yalanlandı.

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın transferine ilişkin çıkan haberleri yalandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mensah için bekledikleri teklifin gelmediğini belirterek "Mensah için kabul edebileceğimiz bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil" şeklinde konuşmuştu. Kayserispor, Bernard Mensah'ı sezon başında Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bonservisle transfer etmişti.