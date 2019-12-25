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Beşiktaş'a genç stoper
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'a genç stoper

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Llapi forması giyen Emir Umit, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Llapi forması giyen Emir Umit, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

19 yaşındaki stoper, Llapi Kulübü'nün Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle alacaklarına karşılık olarak Kosova ekibiyle olan sözleşmesini feshederek boşa çıkmıştı. İstanbul'a gelen Kosovalı futbolcunun, siyah beyazlı yöneticilerle gerçekleştireceği görüşmenin ardından pürüz çıkmaması halinde önümüz deki günlerde imzayı atması bekleniyor.

Sezon başında Belçika'nın Namur ekibinden Llapi'ye transfer olan Emir Umit, 1.87 boyunda ve iki ayağını kullanabilir. Mevkiisi stoper olmasına karşın, ön libero olarak da görev alabiliyor.


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