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Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı

Evlilik için henüz kararını vermemiş yada vuslata ermek için gün sayan çiftler için düzenlenen Lionel Evlilik Festivali'nde 2019 moda trendleri, dekor ve kostüm çeşitleri, gelin ve damadın konforu için planlanan çözümler, gelinlik ve damatlık defileleri ile saç, müzik performansları düzenlenen şık bir defile ile davetlilerin beğenilerine sunuldu.

Evlilik için henüz kararını vermemiş yada vuslata ermek için gün sayan çiftler için düzenlenen Lionel Evlilik Festivali'nde 2019 moda trendleri, dekor ve kostüm çeşitleri, gelin ve damadın konforu için planlanan çözümler, gelinlik ve damatlık defileleri ile saç, müzik performansları düzenlenen şık bir defile ile davetlilerin beğenilerine sunuldu. 

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GELİN VE DAMAT ADAYLARINI HEYECANLANDIRAN KOLEKSİYON

Yeni yılın düğün trendlerinin evlenecek çiftlerle buluştuğu festivalde, modacı Esin Arıcan Haute Couture ile 'Bahar Dalı Gelinlik Koleksiyonu' ve Şinasi Günaydın Haute Couture ile 'Colourful Damatlık Koleksiyonu' büyük beğeni gördü.

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GELİNLİK KOLEKSİYONUNA BAHAR DALI DEĞDİ

2019 yılının iddiası olan konsept düğünler ve kişiye özel planlanan tematik yaklaşımların tanıtıldığı festivalde, geline ve çiftlerin ailelerine özel tasarlanmış süit odalar, yeni yılın saç tasarım trendleri, konsepte uygun verilecek hediyeler de tanıtıldı.

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 PODYUMDA ÇİÇEK GİBİ AÇTILAR

Birbirinden güzel mankenlerin tanıttığı ve 26 parçadan oluşan ve modacı Esin Arıcan tarafından dizayn edilen gelinlik defilesinde birbirinden zarif gelinlikler izleyicileri büyüledi. Esin Arıcan Haute Coutire Bahar Dalı 2019 koleksiyonunda yoğun olarak kullanılan bahar dalları, bu yıl gelinliklerin üzerinde çalışılan geometrik desenler, danteller ile birleştirilerik ışıltısı bol bir 2019 çizgisi'ni ortaya çıkardı.

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ASİMETRİK VE GEOMETRİK DESENLER AĞIRLIKTA

 2019'un ruhunu temsil eden bahar ve yeniden uyanış teması ile 2019 gelinlik dantellerinde yer alan çiçekler yerlerini daha asimetrik ve geometrik desenlere bıraktı. Defilenin sonunda yer alan Prenses Modeli ise 2019 yılına damgasını vuran en önemli tasarım oldu.

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