Batuhan Tuzlaspor'da

28 yaşındaki golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, 2. Lig'de zirve mücadelesi veren Tuzlaspor ile el sıkıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bandırmaspor ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu. Ajansspor'un haberine göre golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile anlaşma sağladı.

Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'da yakaladığı performansla isminden sıklıkla bahsettiren 29 yaşındaki forvet 12 maçta 10 gol atmıştı. Batuhan Karadeniz ve menajeri Emre Cerrahoğlu, Tuzlaspor'u tercih ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti.