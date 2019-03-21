Başbakan May: Brexit krizinde Parlamento'yu suçlayın, beni değil

Brexit anlaşmasını onaylamayan milletvekillerinin suçlanmasını, kendisinin suçlanmaması gerektiğini söyleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakanlık Konutu önünden halka seslendi.

May, yaptığı konuşmada halkın yanında olduğunu ve önümüzdeki hafta üçüncü kez yapılacak olan Brexit anlaşmasının oylamasının kabul edilmesini umduğunu belirtti.

“Eminim ki halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit'den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizin tarafınızdayım. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi.” diyen Theresa May, çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a gönderdiği mektupta Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti.

May'in bugün Brüksel'e hareket ederek AB liderlerine, Brexit için neden erteleme talep ettiklerini açıklaması bekleniyor. Önümüzdeki hafta da daha önce iki defa reddedilen Brexit anlaşmasının üçüncü defa oylanması için Parlamento'ya sunulması bekleniyor.