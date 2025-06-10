Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço’ya ait olan ve uzun süre Belçika’da kayıp durumda kalan 1991 model kırmızı spor otomobil, Türkiye’ye döndü. Araç, 12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.

Sergilenecek otomobil, sanatçının Belçika yıllarında aktif olarak kullandığı kişisel aracı olarak dikkat çekiyor.

Doğukan Manço’nun çabalarıyla kurtarıldı

Sanatçının oğlu Doğukan Manço, otomobili Belçika’nın Liege kentinde yaşanan sel felaketi sonrası terk edilmiş halde buldu. Uzun süre kullanılmayan ve depoda kalan araç, Doğukan Manço’nun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi.

Manço, aracın hem restorasyon süreci hem de yeniden tasarımıyla birebir ilgilenerek, aracın orijinal ruhunu koruyan bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Müzik ve otomobil tutkunlarına özel deneyim

Barış Manço’nun “efsane yol arkadaşı” olarak anılan bu araç, sadece bir klasik otomobil değil; aynı zamanda sanatçının yaşamından özel bir kesiti temsil ediyor.

Marmara Park AVM’deki sergi, hem Barış Manço’nun hayranları hem de klasik otomobil meraklıları için özel bir nostalji deneyimi sunacak.