Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin önümüzdeki dönemdeki rotası ve hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ülkede seçimsiz geçecek yaklaşık 4 yıllık süre zarfında gerçekleştirilecek reformlarla Türkiye'nin her alanda yükselişini sürdüreceğine dikkat çekti. Özellikle siyasi alanda geçici kazanımlarla kendini göstermeye başlayan ve tahriklerini sergileyenlerin sonunda demokratik bir akıbetle karşılaşacaklarını belirtti.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk siyaset ve demokrasi hayatında önemli izler bırakan liderlerin toplumsal vicdanlarda güçlü bir yer edinmesinin, Türk milletine özgü saygın ve vefalı bir özellik olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türk milliyetçiliği fikriyatının geçmişten günümüze taşıyıcısı olan Türkeş'in, vatan ve millet sevgisiyle donanmış bir lider olduğunu ve Türkiye'nin zor zamanlarında milli birlik ve kardeşlik hissiyatını en üst seviyede yaşatan isimlerden biri olduğunu belirtti.

Bahçeli, Türkeş'in mirası olan MHP ve Ülkü Ocakları'nın günümüzde milli ve manevi değerlerin koruyucusu olduğunu ve milletin istikbal ve istiklal güvencesi haline geldiğini dile getirdi. Özellikle kara propagandaların ve karanlık projelerin faal olduğu bir dönemde MHP'nin Türk siyasetinde istikrar ve itibarın teminatı olarak öne çıktığını ifade etti.

Partisinin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki performansını da değerlendiren Bahçeli, MHP'nin yüzde 16,62'lik oy oranı ve 220 belediye başkanlığı kazanarak Cumhur İttifakı'na güç kattığını belirtti. Bahçeli, partisinin milli özlemlere ve hedeflere her zaman tercüman olduğunu vurgulayarak, Türk milliyetçiliğinin demokrasiyle iç içe bir bütünlük olduğunu kaydetti.

Bahçeli'nin açıklamalarında, Türk milletinin geleceğe umutla bakabileceği ve ülkenin seçimsiz geçecek döneminde de reformlarla yükselişini sürdüreceği vurgulandı. Ancak siyasette geçici kazanımlarla kendini göstermeye çalışanların sonunda demokratik bir akıbetle karşılaşacaklarını hatırlatarak Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını ifade etti.

Bahçeli, açıklamalarını merhum Alparslan Türkeş'i ve vatan için canlarını vermiş tüm kahramanları minnet ve şükranla anarak sonlandırdı.