Babel'den Galatasaray itirafı

Galatasaray'dan devre arasında Ajax'a kiralanan Ryan Babel eski takımı için bazı sözler sarf etti. Hollanda basınına konuşan Babel, futbol oynanan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Sezon başında büyük umutlarla sarı kırmızılı takıma gelen Babel, oynadığı futbolla hem taraftarları hem de yönetimi kahretmişti. EURO 2020 öncesi Ajax'a gelerek yatırım yaptığını söyleyen Babel, ülkesine geri döndüğü için mutlu olduğunu ve Avrupa Şampiyonası'nda da Hollanda milli takımında oynamak için elinden ne geliyorsa yapacağını dile getirdi.

Galatasaray'dan buraya gelmek için maaşının yarısını bıraktığını belirten Babel, futbol oynamak adına Ajax'ı tercih etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.