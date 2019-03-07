Ayakkabı tabanında saklı 1 kilo kokain ele geçirildi

Adana Havalimanı Dış Hatlar bölümünde meydana gelen olay alınan bilgilere göre, Brezilyalı Maria Dos Santos Cisto (41) 8 çift spor ayakkabının tabanına sakladığı 1 kilo 770 gram kokaini uçak içi kabine sığacak büyüklükte bir valize koyduktan sonra Brezilya'dan aktarmalı olarak önce Katar'a daha sonra da Adana'ya geldi.

Pasaport kontrol noktasın da kadının hareketlerinden şüphelenen, bu mevsimde Adana'ya Brezilya'dan bir turistin gelmeyeceğini düşünen polis, narkotik ekiplerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının üst aramasını yaptıktan sonra valizini açınca 8 adet spor ayakkabı buldu. Ayakkabıların tabanının yeniden yapıştırıldığını gören polis tabanları açınca gizlenmiş kokainleri buldu.

Spor ayakkabı tabanından toplamda 1 kilo 770 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan kadının, “Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana'da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok” dediği öğrenildi. Kadın ‘uluslararası uyuşturucu ticaretinden' sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.