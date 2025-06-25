Avrupa borsaları, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliğin hafiflemesiyle haftaya alıcılı başladı. Tüm ana endekslerde pozitif seyir gözlenirken, İspanya borsası negatif ayrıştı. Piyasalar, bir yandan NATO Zirvesi'nden gelecek açıklamaları yakından izliyor.

Endekslerde yükseliş sürüyor

Avrupa genelinde borsa endeksleri güne yükselişle başladı.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 542,8 puanda.

DAX 40 (Almanya) yüzde 0,1 primle 23.667 puana yükseldi.

FTSE 100 (İngiltere) yüzde 0,3 kazançla 8.782 puanda.

FTSE MIB 30 (İtalya) yüzde 0,4 artışla 39.631 puana ulaştı.

CAC 40 (Fransa) yüzde 0,5 primle 7.652 seviyesinde.

Buna karşılık, İspanya’nın IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 13.997 puana geriledi. Bu durum, Avrupa genelindeki iyimserliğe rağmen ülkeye özgü yatırımcı endişelerinin sürdüğüne işaret ediyor.

Gerilimin azalması risk iştahını artırdı

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve bölgedeki tansiyonun düşmesi, Avrupa piyasalarında risk iştahını yeniden canlandırdı. Küresel yatırımcılar, azalan jeopolitik belirsizlik sayesinde hisse senetlerine yöneliyor.

NATO Zirvesi piyasaların odağında

Hollanda’nın Lahey kentinde başlayan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa’da yatırımcıların odağındaki bir diğer başlık. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede yaptığı açıklamalarda, Avrupa'nın savunma üretiminde Rusya’nın gerisine düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Rutte ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye gibi NATO müttefikleriyle daha yakın iş birliği kurması çağrısında bulundu. Rutte, “25 kat küçük bir ekonomi olan Rusya'nın savunma sanayisinde öne geçmesi kabul edilemez” dedi.

Almanya'dan savunma ve altyapıya dev bütçe

Almanya Bakanlar Kurulu, 2025 bütçe taslağını ve 2026 çerçevesini onayladı. Plana göre,

Savunma harcamalarının 2029'a kadar GSYH’nin yüzde 3,5’ine çıkması hedefleniyor.

Altyapı modernizasyonu için 166 milyar avroluk yatırım planı bulunuyor.

Savunma bütçesindeki bu artış, Alman savunma hisselerine de olumlu yansıdı.

Rheinmetall hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

Hensoldt hisseleri ise yüzde 2 yükseldi.