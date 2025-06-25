Gaziantep’in meşhur fıstık ezmesi, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. Böylece bu özel lezzet, AB nezdinde koruma altına alınan 36. Türk ürünü oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kacır: Geleneksel değerlerimiz markalaşıyor

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Başlattığımız uluslararası coğrafi işaret seferberliğimizin sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Gaziantep fıstık ezmesi, AB'de tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep’imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum.”

Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleneksel ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası alanda markalaşmasına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin tescilli ürün sayısı artıyor

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilen ürünler, hem ekonomik değer kazanıyor hem de küresel düzeyde tanınırlık elde ediyor. Türkiye bu alandaki çabalarını son yıllarda hızlandırdı. Fıstık ezmesinin eklenmesiyle birlikte AB tescilli Türk ürünlerinin sayısı 36’ya yükseldi.

Liste, Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Ezine peyniri, Milas zeytinyağı ve daha birçok yöresel ürünü kapsıyor.

Gaziantep gastronomisi Avrupa’da öne çıkıyor

UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep, şimdi de fıstık ezmesiyle Avrupa'da bir başarıya daha imza attı. Bu tescil, şehrin mutfak kültürüne olan uluslararası ilgiyi daha da artırması bekleniyor.