Bankaların Otomatik Fatura Ödemelerinde Yüksek Faiz Uygulaması: Tüketicilerin Şikayetleri Yükseliyor

Bankalar, otomatik fatura ödemeleri için faiz talep ederken, tüketiciler şaşkınlık içinde. Otomatik ödeme talimatı verenler, ekstrelerinde faiz gördüklerinde şaşırdılar. Bazı bankalar, faturaları normal hesaplardan ödendiğinde bile komisyon talep ediyor. Bankalar, otomatik ödemeler için avantajlar sunarken, bu ay ekstrelerde yüksek faizlerle karşılaşan tüketiciler derneklerde şikayetlerini dile getiriyorlar.

TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bankaların yıllardır otomatik ödemeler için tüketicilerden talimat almaya çalıştıklarını ancak son zamanlarda faiz talep etmeye başladıklarını belirtti. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise bankaların artık otomatik ödemelerden faiz talep ettiğini ve bunu "nakit ödeme" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Otomatik fatura ödeme faiz oranı, kredi kartı faizinden daha yüksek. Şu anda kredi kartı faizleri yüzde 3,74 seviyesindeyken, otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5'e ulaşıyor.

Tüketici dernekleri, ödenen faizlerin geri alınması için tüketicilerin tüketici hakem heyetine başvurmalarını öneriyorlar. Bu başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceği belirtiliyor.