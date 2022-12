Amerika’da Türklerin Yanında Çalışanlar Dikkat!

Amerika'da iş adamı ve Uluslararası Medya Koordinatörü olarak görev yapan Melih Göğebakan, Seda Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

Amerika'da Türk Toplumu ne gibi sorunlar yaşıyor?

Soru: Amerika'ya ilk gelen Türkler ne iş yapar?

Cevap:2022 raporlarına göre Türkiye'den gelip burada iş yapanlar:

Dekorasyon, mantolama, mermer ustalığı, boya vb. işler Türkler arasında oldukça popüler. Diğer yandan berberlik, kuyumculuk, taksicilik, garsonluk işleri de son derece revaçta. Son dönemde artış olan iş türü yemek taşımacılığı. Grubhub,uber ve DoorDash. Maalesef bunu yapanlar sahte yasal olmayan kişilerden kiralama yapıyorlar, sonrasında depot edilmeye kadar türlü dosyalar açıliyor. Lütfen bu tür iş durumlarında tanıdığınız kişilerden bilgi ve yardım alınız.

Soru: Amerika'da en çok Türkler nerede yaşıyor?

Cevap: Türklerin ABD'de en yoğun olarak yaşadıkları eyaletler New York, Kaliforniya, New Jersey, Florida, Teksas ve Illinois'tir. Türkler şehir olarak da Paterson, New York, Miami, Chicago, Boston ve Los Angeles şehirlerinde yoğunlaşmışlardır.New Jersey Türk mahallesi Peterson New York Türk mahallesi Brooklyn en çok Türk'e ev sahipliği yapıyor.

Soru: Amerika'da genel olarak kaç Türk yaşıyor?

Cevap:Buna son zamanlarda kaçak yolla Meksika üzerinden gelen Türkleri katacak olursak:

ABD'deki farklı kaynaklardan aldığımız bilgiye göre 700 bin'e yakın Türk vatandaşımız var ama enterasan olan Amerikan Nüfus ve İstatistik Bürosu Türk vatandaşlarının sayısının 223 bin civarında olduğunu belirtiyor.Eylül 2022 raporlarına göre.

Soru: Amerika'ya gelen Türk vatandaşlarımız nasıl iş buluyor?

Cevap:Üzülerek söylemek gerekirse som zamanlarda kaçak yollarla Amerika'ya gelen vatandaşlarımız'ın çoğu iş bulamadıkları için ülkemize gönüş yapmak zorunda kaldılar. Amerika'da ikamet edenler, iş bulmak için çalışma iznine ihtiyaç duymazlar. Çoğu durumda, diğer tüm uyrukların çalışma iznine başvurması gerekir. Bunu yeni işvereniniz veya iş bulma kurumu ile birlikte yapabilirsiniz. Ya da önce bir iş teklifi almadan ABD'ye gelebilmeniz için bir çalışma vizesi planı olmalı aksi taktirde başta söylediğim gibi işsiz kalırsınız.

Soru: Green Card ile gelen vatandaşlarımız'ın ne tür hakları var?

Cevap:Green Card ve Sosyal Güvenlik numarası Amerika'da en önemlisi.

Green Card sahibi olmak ABD' de ömür boyu oturma ve çalışma hakkı verir. Green Card ile Social Security Number alma hakkını elde etmiş olursunuz ve bu hak ile ABD sınırları içinde hem devlet hem de özel sektör kuruluşlarında çalışma imkanını elde etmiş olursunuz.ABD vatandaşları haklarının çoğuna sahip olursunuz oy kullanama hakkınız olmaz oda çok önemli bir konu değil.

Amerika'da Enflasyon ne durumda Hayat pahalımı?

Cevap:Tabiki en can alıcı soru üklemizde Amerika'yı Youtube,TikTok ve bu tür mecralarda yalan yanlış bilgiler vererek kandırıyorlar.Kısaca söylemek gerekirse enflasyon yok diyenlere 2 yıl önce bezin fiyatı 1.90 dolar şu an 5.50 dolar markete gittiğimizde 100 dolara doldurduğumuz sepet şu an 300 dolar araç fiyatları 2 yıl öncesine göre %200 artı ve bunun gibi sayacağım çok şeyler var. Amerika'da yaşam masrafları, yılda yaklaşık 10.000 ila 18.000 ABD Doları arasındadır ve bu da aylık ortalama 1.000 ila 1.500$ eder. Buna konaklama masraflarınız, oda ve yemek, yemek, seyahat,hariç onun için araştırmadan gelemeyin lütfen.

Soru: Amerika'ya gelmek isteyenlere be tavsiyede bulunmak istersiniz?

Cevap:Öncelik çok araştırsınlar tanıdıkları kişiler yoksa dahi buraya gelmek isteyenler avukat veya bu işi profesyonel yapan şirketlerle yasal olarak gelsinler Ahmet,Ayşe,Mustafa'ya sorarak değil sosyal medyada dolaşan video kesinlikle kanmayın tavsiyem bu olabilir.Ancak bu işi düzgün yapan arkadaşlarımız var Amerika'da yaşayan YouTuber onlar zaten her daim bu şekilde video yapmıyorlar işini düzgün yapan arkadaşlarımıza saygımız sonsuz.Son olarak araştırın araştırın araştırın gelin.Amerika sosyal medyada gösterildiği Rüyalar ülkesi değil Amerika…