İsrail ve İran arasındaki 12 günlük savaş geriliminin ardından sağlanan ateşkes, piyasaları hızla etkiledi. Altının ons fiyatı, güvenli liman talebinin zayıflaması ve Fed’in faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağının sinyaliyle birlikte bugün 3.316,18 dolara kadar düşerek 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ateşkes piyasaları rahatlattı, güvenli liman talebi zayıfladı

13 Haziran’da İsrail’in İran’daki nükleer tesisleri hedef almasıyla tırmanan gerilim, altına olan talebi kısa süreli artırmış ve fiyatlar 16 Haziran'da 3.451 dolara kadar çıkmıştı. Ancak tarafların ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla yatırımcılar dolara ve tahvillere yöneldi.

Fed’in mesajı altını baskıladı

18 Haziran’da gerçekleşen ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında politika faizi sabit bırakılırken, Başkan Powell’ın yaptığı açıklamalarda faiz indirimine yönelik aceleci bir tutum olmayacağı sinyali, altının gerilemesinde etkili oldu.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırabileceğini ve bu durumun Fed’i faiz indiriminden uzak tutabileceğini belirtiyor. Bu da faiz getirisi olmayan altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Alternatif değerli metallere yönelim artıyor

Altının yüksek fiyat seviyelerinde olması, yatırımcıların ilgisini gümüş ve platine yöneltti. Gümüşün onsu 37,3 dolarla 13 yılın, platinin ise 1.352,08 dolarla 11 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Bu yönelim, altına olan talebi daha da zayıflattı.

Hürmüz Boğazı ve enerji piyasaları da izleniyor

Orta Doğu’da tansiyon düşse de Hürmüz Boğazı’na yönelik olası bir kapanma ihtimali petrol ve enerji piyasalarını tedirgin etmeye devam ediyor. Bölgeden geçiş yapan enerji sevkiyatları üzerindeki riskler, dolaylı olarak altın ve emtia piyasalarındaki oynaklığı sürdürüyor.