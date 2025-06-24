Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Özbek-Türk İş Forumu’nu gerçekleştirdi. Etkinlikte 30’dan fazla Türk şirketi, çok sayıda Özbek iş insanı ve üst düzey yetkili yer aldı.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep’in açılış konuşmasıyla başlayan forumda, iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması hedefi vurgulandı.

Ticaret hacminde hedef: 10 milyar dolar

Celep, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin her geçen yıl güçlendiğini belirterek, 2023’te 2,2 milyar dolarlık, bu yılın ilk çeyreğinde ise 457 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini aktardı.

“İlk hedefimiz 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara ulaşmak” diyen Celep, bu süreçte savunma sanayii, enerji, kimya, tarım, otomotiv, hazır giyim ve altyapı gibi sektörlerin öncelikli iş birliği alanları arasında olduğunu ifade etti.

"Özbekistan gibi dinamik bir pazarda varlığımızı artıracağız"

Celep, “Tarihte İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden olan Taşkent, bugün de lojistik ve ticaret açısından kritik bir rol oynuyor. Türkiye olarak bu pazarda daha güçlü bir şekilde yer almayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin kaliteli üretim altyapısıyla küresel rekabette öne çıktığını vurgulayan Celep, TİM’in ihracatçılara sunduğu desteklerle üretim gücünü dünyaya taşıdığını belirtti.

İkili görüşmeler ve anlaşmalarla pekişti

Forum kapsamında Özbek ve Türk şirketleri arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. İş dünyasının temsilcileri karşılıklı yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirdi. Etkinlik, çeşitli sektörlerdeki firmalar arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla sona erdi.