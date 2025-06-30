Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazanarak başladı. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak yüzde 1,3 değer kaybeden gram altın, haftayı 4.201 liradan kapatmıştı. Yeni haftaya ise toparlanma ile başlayan altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 4.222 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 6.950 liraya, Cumhuriyet altını 27.720 liraya çıktı

Serbest piyasada çeyrek altın 6.950 liradan, Cumhuriyet altını ise 27.720 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, küresel gelişmelerle birlikte döviz piyasasındaki zayıflamaya paralel olarak sürüyor.

Ons altın doların zayıflamasıyla yükseldi

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yüzde 0,5 artışla 3.291 dolara çıktı. Dolar endeksinde görülen yüzde 0,3’lük düşüş, ons altını destekleyen faktörlerden biri oldu. Analistler, ABD'nin ticaret politikalarındaki yumuşama sinyallerinin ve güvenli liman talebindeki azalmanın piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtiyor.

Trump’tan Fed Başkanı’na yeniden hedef

Öte yandan ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri de piyasaların odağında. Trump, faizleri düşürecek bir ismin Fed başkanlığına getirilmesi gerektiğini dile getirerek, Powell’ın istifasını istediğini yineledi. Bu açıklamalar, piyasadaki faiz indirim beklentilerini artırdı.

Gözler ekonomik verilere çevrildi

Analistler, bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmadığını, yurt dışında ise ABD Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan bakıldığında, ons altında 3.340 dolar destek, 3.380 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.