Mersin’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, kuralları ihlal eden 37 sürücüye toplam 89 bin 632 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası’nda güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla denetim yaptı. Denetime, havadan görüntü sağlayan dronlar da destek verdi.

Kural ihlalleri dronla tespit edildi

Dronla havadan izlenen araçlar arasından, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. Denetim noktasında durdurulan 37 araç sürücüsüne, belirlenen ihlaller doğrultusunda toplamda 89 bin 632 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler sürecek

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı. Sürücülere ise, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.