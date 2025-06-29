Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına, 2 söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve yer ekibiyle müdahale ediliyor. Alevlerin ormanlık alanda yayılmasını önlemek amacıyla ekipler karadan da çalışmalarını sürdürüyor.

Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba gösteriliyor. Kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığını ve ekiplerin bölgede hazır şekilde müdahaleye devam ettiğini bildirdi.