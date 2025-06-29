TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve İran başta olmak üzere tüm bölgesel krizlerde temkinli, dengeli ve etkili bir dış politika yürüttüğünü söyledi. Ordu’da düzenlenen “Yarınlar İçin Teşkilat” konulu eğitim programında konuşan Soylu, Türkiye'nin liderliğinin önemine dikkat çekti.

“AK Parti sadece bir parti değil, bir millet yürüyüşüdür”

Milletvekili olarak görevini sürdüren Soylu, AK Parti’nin siyasi bir partiden öte, tarihi bir dava olduğunun altını çizerek, “AK Parti 16 büyük Türk devletinin adıdır. Bu milletin özlediği ve inandığı yolculuğun adıdır” dedi.

“Erdoğan, millete özgüven kazandırdı”

Soylu, Türkiye’nin özellikle son 20 yılda birçok engeli aştığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, bu millete ‘biz yapabiliriz’ duygusunu kazandırdı. Savunma sanayisinden Ayasofya’nın açılışına kadar her adım, milletin değerleriyle buluşma iradesidir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin Erdoğan’a hâlâ ihtiyacı var”

Konuşmasında Erdoğan’ın liderlik modeline dikkat çeken Soylu, “Dünyada liderlik üç katmandır. Erdoğan, yüzyılda bir görülebilecek üst kademe liderdir. Türkiye’nin bu liderliğe 6-8 yıl daha ihtiyacı var” dedi. Soylu, Erdoğan’ı yıpratmak isteyenlere karşı teşkilatın her zamankinden daha diri olması gerektiğini belirtti.

“Amerika artık vekalet savaşlarında rol oynuyor”

Soylu, dünyada yaşanan vekalet savaşlarına da değinerek, “Artık sadece örgütler değil, devletler de vekil savaşçısı rolü üstleniyor. ABD, bugün İsrail’in vekalet savaşçısı haline geldi. Bu tablo karşısında Cumhurbaşkanımız çok temkinli ve kararlı bir dış politika yürütüyor” dedi.

“Teşkilatçılık sadakat işidir”

AK Parti teşkilatlarına teşekkür eden Soylu, siyasetçiliğin sadece söylem değil, disiplin ve sadakat gerektiren bir sorumluluk olduğunu belirtti. Programda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.