AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk dünyasının artık sadece kültürel bir ideal değil, ekonomik ve jeopolitik bir güç olarak yükseldiğini belirtti. Kırşehir’de düzenlenen 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu’nda konuşan Zorlu, 250 milyonluk nüfusu ve 2 trilyon dolarlık ekonomik hacmiyle Türk Devletleri Teşkilatı’nın dünya sahnesinde güçlü bir aktör olmaya aday olduğunu vurguladı.

“Türk Devletleri dünyada söz sahibi oluyor”

Zorlu, 2021’de İstanbul Zirvesi ile Türk Konseyi'nin "Türk Devletleri Teşkilatı" adını aldığını hatırlatarak, “Bu birliktelik, ekonomik ve siyasi anlamda dünyanın en etkili yapılarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Artık Türk dünyası sadece kültürel değil, stratejik bir birliktir” dedi.

AK Parti bünyesinde yeni yapı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 23 Şubat’ta kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı’nın yalnızca diplomatik ilişkiler değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Zorlu, “Bu yapı, soydaş ve akraba topluluklarla daha güçlü bir iletişim kurmanın temel adımıdır” diye konuştu.

“Birlik beraberliğimiz en büyük gücümüz”

Karacakurt Türkmenlerinin tarihsel rolüne de değinen Zorlu, “Bu topraklarda yeri gelmiş Selçuklu’nun akıncıları, yeri gelmiş Osmanlı’nın sancaktarı olmuş bu millet, bugün Cumhuriyet’in taşıyıcı gücüdür” dedi. Türk birliğinin sadece dış politikada değil, içeride de toplumsal dayanışmayla güçleneceğine dikkat çekti.

Vali Demiryürek: Coğrafyamız zorlu ama kararlılığımız tam

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Türk milletinin dört bir cephede baskı ve tehdide rağmen tarih boyunca bağımsız yaşamayı başardığını belirterek, “Bu millet, birliğini korudukça önünde hiçbir güç duramaz” dedi.

Toy etkinliği kapsamında katılımcılar, Türkmen kültürüne ait çadırları ve el sanatlarını ziyaret etti. Zorlu, etkinlik sonrası AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’na da giderek partililerle buluştu.