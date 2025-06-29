İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, Menderes’in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar’ın Orhanlı Mahallesi arasında yer alan bölgede başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin büyümesi üzerine ekipler alarma geçti.

6 uçak ve 23 arazöz görevde

Yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye 6 yangın söndürme uçağı, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangının çevre yerleşimlere sıçramaması için yoğun bir mücadele veriyor.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor

Yangın bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yetkililer, kontrol altına alma çalışmalarının tüm gece boyunca devam edeceğini belirtiyor.

Şu ana kadar herhangi bir yerleşim yerinin tehdit altında olmadığı bildirildi. Soğutma çalışmaları için hazırlıklar da eş zamanlı olarak yürütülüyor.