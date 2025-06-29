Balıkesir’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Balıkesir-Bigadiç kara yolu Çağış mevkisinde meydana geldi.

Gizem P. idaresindeki 10 AOS 076 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü Gizem P. ile birlikte araçta bulunan Sıla A., Ecrin A., Selin T. ve Hümeyra Ş. yaralandı. Bigadiç ve Altıeylül İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı.