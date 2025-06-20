Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlayarak saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4.261 liradan işlem görüyor.

Dün, ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 artışla 4.291 liradan tamamlamıştı. Bugün ise hem küresel piyasalardaki dalgalanma hem de jeopolitik risklerin etkisiyle düşüş eğilimine girdi.

Çeyrek ve cumhuriyet altını da geriledi

Serbest piyasada çeyrek altın 7.050 liradan, cumhuriyet altını ise 28.110 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,9 değer kaybıyla 3.342 dolara kadar geriledi.

Gözler Fed ve Orta Doğu gelişmelerinde

Altın fiyatlarındaki yönü belirleyen ana faktörler arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la doğrudan çatışmaya girip girmeme konusunda kararını önümüzdeki iki haftada vereceğini açıklaması piyasada tedirginliğe yol açtı.

Yatırımcılar, ABD’nin bölgedeki tutumu ve İran ile yaşanabilecek yeni gerilimlere ilişkin haber akışını yakından takip ediyor.

Bugün piyasalarda veri gündemi yoğun

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise ABD’den gelecek Philadelphia Fed imalat endeksi ile Euro Bölgesi tüketici güven endeksinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan ons altında 3.300 dolar seviyesi destek, 3.360 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.