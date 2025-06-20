Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Üç ilde eş zamanlı baskın

Eskişehir, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformlarında “yüksek kazanç” ve “yatırım garantisi” vaadiyle kullanıcıları kandıran 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Zanlıların sahte siteler aracılığıyla mağdurları yönlendirerek para yatırmalarını sağladığı belirlendi.

Paravan şirketlerle milyonluk vurgun

Soruşturma kapsamında 5 paravan şirket kurulduğu ve bu yapılar üzerinden mağdurlardan toplanan paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Akabinde, söz konusu paraların kripto varlık platformlarına yönlendirilerek soğuk cüzdanlara taşındığı ve izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

235 milyon liralık işlem hacmi

Yapılan teknik incelemelerde, şüpheli şirket ve kişilere ait hesaplarda 2024 ve 2025 yıllarına ait toplam 235 milyon 412 bin 896 liralık para hareketi olduğu tespit edildi.

9 kişi yakalandı, 2’si cezaevinde çıktı

Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 9'u düzenlenen operasyonla yakalanırken, diğer 2 zanlının başka suçlardan tutuklu olduğu öğrenildi. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.