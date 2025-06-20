Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 artışla 9.195,44 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 93,42 puan değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi ise yüzde 1,13 oranında yükseliş kaydetti. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile ulaştırma olurken, spor endeksi yüzde 2,95 ile en fazla kaybettiren sektör oldu.

Yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 düşüşle 9.102,02 puandan kapatmıştı. Bugünkü açılışla birlikte endekste toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor.

Orta Doğu’da süren jeopolitik gerilim küresel piyasaların temkinli hareket etmesine yol açarken, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığı görülüyor. Özellikle ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

Gözler veri gündeminde ve teknik seviyelerde

Analistler, gün içinde açıklanacak konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. ABD’de açıklanacak Philadelphia Fed imalat endeksi ile Avro Bölgesi tüketici güven endeksi de küresel risk iştahını şekillendirebilir.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyeleri direnç, 9.100 ve 9.000 puan seviyeleri ise destek konumunda.