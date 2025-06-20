Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6660 seviyesinde işlem gören kur, dünkü kapanış seviyesinin üzerine çıktı.

Dün günü yüzde 0,2 artışla 39,6200’den tamamlayan dolar/TL, bu sabah da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Euro ve sterlin de yükselişte

Döviz piyasasında dolar dışında diğer para birimlerinde de artış gözleniyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 primle 45,7510’dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 53,5350’den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,6 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalar, enflasyon ve büyüme gibi makroekonomik belirsizliklerin yanı sıra jeopolitik risklerin gölgesinde yön arıyor. Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD’nin İran’a yönelik tutumu, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oluyor.

Fed’in son toplantısında faiz oranını sabit tutması beklenen bir adım olurken, yıl sonu çekirdek PCE enflasyon tahminini %2,8’den %3,1’e çıkarması dikkat çekti. Büyüme tahmini ise %1,7’den %1,4’e düşürüldü. Bu gelişmeler, doların küresel ölçekte yön bulmasını zorlaştırıyor.

Gözler yoğun veri gündeminde

Analistler, dolar endeksindeki dalgalanmanın Fed sonrası artış gösterdiğini ve doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında kısmen değer kaybettiğini belirtiyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri öne çıkıyor. Gün boyunca açıklanacak veriler, piyasalarda oynaklığı artırabilir.