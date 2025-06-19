Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş’ta basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşma, "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni" öncesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçakla Kahramanmaraş Havalimanı’na geldi. Havalimanında Vali Mükerrem Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan’a, yöresel kıyafetli çocuklar çiçek takdim etti.

Kritik görüşmeye Fidan da katıldı

Erdoğan, havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

İki liderin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı tahmin ediliyor. Erdoğan ve Aliyev’in daha sonra ortak programlara katılması bekleniyor.