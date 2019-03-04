Adnan Oktar örgütünün firari ismi yakalandı

Adnan Oktar'a yakın isimlerden biri olan örgütün FETÖ ve lobi imamı olan firari Altuğ Müştak Berker yakalandı. Berker'in Temmuz ayında yapılan operasyondan bu yana arandığı ve firari olduğu öğrenildi. Örgütünün FETÖ ve örgütün lobi imamı olduğu belirtilen Altuğ Müştak Berker'in Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenidi. Güvenlik güçleri tarafından bir aydır takip edilen ve bugün öğleden sonra yapılan operasyonla yakalanan Berker'in silahlı örgüt yöneticiliği gibi başka çeşitli suçlardan da aramasının olduğu öğrenildi.

Berker'in kaldığı otel odasında yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve tablet, çok sayıda örgüt kapsamında döküman, kitaplar ve birden fazla kimlik ele geçirildi.