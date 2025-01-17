"Kamu İşçileri İçin Zam Görüşmeleri Hızlandı: 2025-2026 Protokol Süreci Başladı"

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026 döneminde kamu sektöründe çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücret ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için çalışmalara hız verdi. Bu kritik süreç, kamu sektörünün yanı sıra özel sektör ve memur maaş zamlarına da yön verecek. Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek olan protokol, geniş bir kitle için belirleyici olacak.

Protokol Hazırlıkları Yoğunlaşıyor

TÜRK-İŞ, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderliğinde oluşturduğu Kamu Koordinasyon Kurulu’nu 22 Ocak’ta bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıda alınacak kararlar, 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda masaya yatırılacak. HAK-İŞ ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli’nin başkanlığında yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. HAK-İŞ Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını 26 Aralık 2024'te tamamladı ve yakın zamanda yeniden bir araya gelecek.

Özel Sektör ve Memur Maaşları da Etkilenecek

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, sadece kamu işçilerini ilgilendirmekle kalmayıp, özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri ve memur maaş zamları üzerinde de etkili olacak. Bu durum, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş artışlarını belirleyecek olan 2026-2027 dönemine yönelik 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini de yakından ilgilendiriyor. Memur zamları için görüşmelerin 1 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

Belgeler Tamamlanıyor

Sendikalar, protokol sürecine ilişkin belgeleri tamamlamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Bu başvuru, sürecin resmi olarak başlamasını sağlayacak ve protokol üzerinde müzakerelerin önünü açacak. Protokolün, aynı zamanda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi gibi özel sektör anlaşmaları için de yol gösterici olması bekleniyor.

Sendikaların Talepleri Şekilleniyor

Her iki sendikanın öncelikli hedefi, kamu işçileri için enflasyona karşı koruyucu bir zam oranı ve kapsamlı sosyal haklar elde etmek. Sendika yetkilileri, protokol sürecinde işçilerin alım gücünü artıracak düzenlemelerin yapılması için kararlı olduklarını belirtiyor.

Sürecin Önemi

Protokol, yalnızca mevcut kamu işçilerini değil, aynı zamanda diğer sektörlerde çalışanlar için de ekonomik koşulların iyileştirilmesinde kritik bir rol oynayacak. Uzmanlar, bu görüşmelerin işçi-işveren ilişkilerinde belirleyici bir süreç olduğunu vurguluyor.