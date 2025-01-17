"Nevzat Bahtiyar’ın Tutukluluğu Devam Edecek: Mahkemeden İtiraza Ret Kararı"

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, itirazı değerlendirdikten sonra kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Cinayetin Ardından Başlayan Hukuki Süreç

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içinde bulunmuştu. Bu trajik olayın ardından başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Narin Güran’ın ailesi ve komşusu olan Nevzat Bahtiyar da bulunuyordu.

Sanıklara Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Hazırlanan iddianamede, sanıkların "iştirak halinde" hareket ederek cinayeti işledikleri belirtilmiş ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Davanın ilk duruşması 7 Kasım’da görülmüş ve tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ardından, 26-28 Aralık tarihlerinde yapılan ikinci duruşmada ise Salim, Enes ve Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutukluluk İtirazına Ret

Nevzat Bahtiyar’ın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek serbest bırakılması talebiyle mahkemeye itiraz dilekçesi sundu. Ancak Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, kararın usul ve yasaya uygun olduğuna dikkat çekerek itirazı reddetti. Bu kararla birlikte Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğu devam edecek.

Mahkeme Kararının Gerekçeleri

Mahkeme, sanıkların tutukluluğunu gerektiren nedenlerin halen mevcut olduğunu ve kaçma şüphesi bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, olayın toplumsal hassasiyet taşıdığı ve delillerin korunması açısından tutukluluğun devamının önemli olduğu belirtildi.

Toplumda Derin İzler Bırakan Olay

Narin Güran cinayeti, Diyarbakır ve tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmış ve toplumun tepkisini çekmişti. Olayın aydınlatılması için yoğun bir çaba sarf eden emniyet güçleri ve savcılık, soruşturmayı hızlı ve kapsamlı bir şekilde yürüttü. Cinayetin ardından bölgede artan güvenlik önlemleri ve adalet çağrıları, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.