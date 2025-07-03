Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak maaş artış oranları belli oldu. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşları yüzde 15,57 oranında artırılırken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapıldı.

Memurlara enflasyon farkı eklendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği bu dönemde yüzde 5 oranında zam öngörülmüştü. Ancak yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yüzde 16,67’lik enflasyon farkı doğrultusunda bu artış, yüzde 15,57’ye yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam aldı.

En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL oldu

Zamlı maaşlarla birlikte, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya çıktı.

Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, döner sermaye, ek ders, vekâlet ücreti ve yabancı dil tazminatı gibi kalemler dahil edilmedi. Aile yardımı ödeneği hesabında ise çalışmayan eş ve 0–6 yaş grubunda 2 çocuk dikkate alındı.

Zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatırılacak

Temmuz dönemiyle birlikte geçerli olan yeni maaşlar, ay içerisinde kamu görevlilerine ve emeklilere ödenecek. Güncel maaş cetvelleriyle birlikte farklı görev unvanlarına sahip kamu personelinin yeni net aylıkları da belirlendi.