İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırdı. Saldırılarda en az 63 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin 31’inin insani yardım bekleyen siviller olduğu bildirildi.

Okullar, çadırlar ve yardım merkezleri vuruldu

Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu’nun bombalanması sonucu yerinden edilen sivilerden 12’si yaşamını yitirdi. Okulda büyük yıkım meydana geldi ve yangın çıktı.

Tuffah Mahallesi’ndeki Fahd es-Sabah Okulu, tahliye uyarısı yapılmasının ardından iki kez hedef alındı. Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen sivillere yönelik saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus’ta ise biri yardım dağıtım noktasında olmak üzere iki ayrı saldırı düzenlendi. Toplamda 26 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

Yardım kuyruğunda bekleyen sivillere doğrudan ateş açıldı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Han Yunus’taki bir yardım merkezinde un almak için sıraya giren siviller hedef alındı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar Nasır Hastanesi’ne kaldırılırken, olayın ardından hastane koridorlarının dolup taştığı bildirildi.

Bir yaralı genç, “Sadece bir çuval un için vuruldum. Açlık bizi ölüme sürüklüyor,” sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Aynı gencin sırtında taşıdığı un çuvalını bırakmadan yere yığıldığı anlar, bölgede yaşanan insani krizi gözler önüne serdi.

Görüntüler saldırıları doğruladı

Associated Press’in (AP) ulaştığı görüntüler ve güvenlik kaynaklarının ifadeleri, yardım dağıtım noktalarında ses bombası, biber gazı ve gerçek mermi kullanımını doğruladı.

İsmini vermek istemeyen güvenlik görevlileri, “şüpheli görülen” sivillerin yüz tanıma sistemleriyle tespit edilerek izlendiğini ve bazı durumlarda bu kişilere doğrudan ateş açıldığını ifade etti.

Haziran ayına ait iç raporlarda, yardım dağıtımlarının %31’inde sivillerin yaralandığı tespit edildi. Sadece iki haftada onlarca ses bombası ve mermi kullanıldığı belirtildi.

İnsani felaket derinleşiyor

Gazze’nin hem kuzeyinde hem güneyinde yardım kuyrukları artık yaşam mücadelesine dönüşmüş durumda. Birçok sivil, gıda yardımına ulaşmak için hayatını riske atıyor.

İsrail ordusundan yaşananlara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, uluslararası kamuoyunun tepkisi her geçen gün artıyor.