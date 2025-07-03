Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde buğday hasadına katıldı. Traktör kullanan ve biçerdöverle babasına ait tarlada buğday biçen Destici, çalışmanın ardından çiftçilere ve basın mensuplarına baklava ikram etti.

Üretici destekleri doğrudan verilmeli

Destici, açıklamasında hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, tarımda verimliliğin artırılması için sulama yatırımlarının önemine dikkat çekti. Üreticiye yönelik verilen desteklerin nasıl ve kime ulaştığı konusunda bazı soru işaretleri olduğunu ifade etti.

“Tarlayı eken, ürünü yetiştiren kimse, desteği de o almalı,” diyen Destici, mevcut sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Destici, destekleme ödemelerinde üretici lehine düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Taban fiyat uyarısı: Ürün değerinin altına inmemeli

Buğday ve arpa için açıklanan taban fiyatların altına inilmemesi gerektiğini belirten Destici, “Ürün hangi şartta olursa olsun, açıklanan taban fiyatın altına düşmemeli. Bu fiyatın üstünde alım yapılmalı,” dedi. Üreticinin emeğinin karşılığını tam alması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal duyarlılık ve birlik vurgusu

Açıklamasında ülke genelinde yaşanan doğal afetlere de değinen Destici, özellikle yaz aylarında artan yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Bilinçli ya da ihmalkâr davranışların büyük kayıplara yol açtığını hatırlatarak, bu konuda toplumun her kesimini dikkatli olmaya çağırdı.

Destici ayrıca toplumsal bütünlük ve ortak değerler konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Milletimizin adıyla, kimliğiyle oynanmasına izin verilmez. Herkesin ortak değerlerde buluşması gerekiyor,” dedi.