Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Çalınan altın ve dövizler, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

193 çeyrek altın ve binlerce dolar çalındı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden 193 çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 avronun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyonda altın ve döviz ele geçirildi

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 avro, 150 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, ev sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.