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Yeni Zelanda katliamında Müslümanları suçlayıp çocuğa tokat atan senatör için Başbakan talimat verdi
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Dünya - - Editör: Armoni BAYAR

Yeni Zelanda katliamında Müslümanları suçlayıp çocuğa tokat atan senatör için Başbakan talimat verdi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Senatör Fraser Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları hedef alan ve kendisine protesto amacıyla yumurta atan gence vuran Senatör Anning, dünya gündemine oturmuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, katliamla ilgili Müslümanları hedef alan ve kendisine yumurtalı protestoda bulunan gence tokat atması sebebiyle, Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Yumutalı protesto yapan gencin 18 yaşından küçük olması ve terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları sebebiyle suçlanması gerektiğini ifade eden Morrison, Twitter üzerinden kınama mesajı da yayınladı.


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