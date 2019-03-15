Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında ölü sayısı 49'a yükseldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak bu saldırıları kınadı. "Görülmemiş bir şiddet eylemi" olarak yorum yapan Ardern, ülkenin en karanlık günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti.

Aralarında çocukların da olduğu cemaate cuma namazı sırasında yapılan saldırılarda 49 kişi yaşamını yitirirken, yaralılar arasında iki Türk vatandaşı olduğu bilgisi de geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya isimli Türk vatandaşların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Polis saldırılarla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırganlardan biri Avustralya vatandaşı.

Teröristin saldırıyı canlı olarak sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı. Aracın bagajından uzun namlulu silah çıkarıp hazırladığı ve camiye yönelerek ateş etmeye başlayan saldırganın fotoğrafı da yayınlandı. Kendisini "sadece normal bir beyaz adam" olarak niteleyen Avustralya vatandaşının 73 sayfalık yayınladığı bir manifesto bulunmakta.

28 yaşındaki terörist, bu saldırıyı "halkına bir gelecek sağlamak için tavır almaya karar veren, işçi sınıfından, düşük gelirli bir aile üyesi olarak, Avrupa topraklarına göç oranlarını doğrudan azaltmak" için gerçekleştirdiğini söyledi.