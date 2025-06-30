Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükleten ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

13 şüpheli gözaltına alındı

Yalova merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kurbanlarını sosyal medya üzerinden sahte yatırım fırsatlarıyla kandırdığı belirlendi.

7 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, O.T, M.B, A.U, Y.Ç, E.A. ve H.C.P. tutuklandı. M.S, F.S, Z.Ç, Ş.T, M.Ş. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, dijital platformlarda yatırım vaadiyle gelen bağlantı ve uygulamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.