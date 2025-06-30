İsra Holding tarafından Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen ve içerisinde AVM, otel, konut ile ofis alanlarının bulunacağı V Mall Ağrı karma yaşam projesinin temeli törenle atıldı. Törene Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Ağrı’ya 1800 kişilik yeni istihdam alanı

84 bin metrekarelik alana kurulacak proje tamamlandığında, doğrudan 1800 kişiye iş imkânı sağlayacak. Aynı zamanda doğu ve güneydoğudaki iller ile Azerbaycan, İran, Ermenistan gibi komşu ülkelerden de ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Projenin yıllık 6,2 milyar TL’lik ekonomik katkı sunması öngörülüyor.

Vali Koç: “Ağrı artık yatırımcıların radarında”

Temel atma töreninde konuşan Vali Mustafa Koç, son yıllarda sağlanan güven ve huzur ortamının yatırımcı ilgisini artırdığını belirterek, “Ağrı, artık hem sanayide hem turizmde bölgesel cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. V Mall bu değişimin en güçlü adımlarından biri olacak” dedi.

Kilerci: “Doğunun yıldızı parlıyor”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ise projeyi “bölgenin vizyoner yatırımı” olarak nitelendirdi. Kilerci, “Serhat şehrimiz, artık ticaretin, turizmin ve yaşamın merkezlerinden biri haline geliyor. Bu yatırımla birlikte Ağrı'nın itibarı uluslararası düzeyde yükselecek” ifadelerini kullandı.

Tavlı: “Sadece bir proje değil, bölgesel kalkınma hamlesi”

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı da yaptığı konuşmada, V Mall Ağrı’nın sadece bir yatırım değil, tüm bölgeyi ekonomik olarak dönüştürecek bir kalkınma hamlesi olduğunu söyledi. Tavlı, projenin Türkiye'nin “Bir Kuşak, Bir Yol” güzergahındaki stratejik önemini de artıracağını vurguladı.

Törenin sonunda yapılan dua ve protokol üyelerinin butona basmasıyla temel atma işlemi başlatıldı.