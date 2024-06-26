Yabancı Yatırımcılar Türkiye'den 439 Milyon Dolarlık Hisse Sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, Türkiye'nin finansal piyasalarında 14 Haziran haftasında 439,2 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, aynı dönemde DİBS (Kesin Alım) net alımları ise 791,7 milyon dolar oldu.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği bu satışlar, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Hisse senedi satışlarındaki bu hareketlilik, piyasa fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerle birlikte analiz ediliyor.

DİBS (Kesin Alım) ve Diğer İşlemler

Aynı haftada yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 301,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Net DİBS (Teminat) alımları ise 528,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DİBS (Ödünç) işlemi yapılmazken, şirket borçlanma senetleri alımları net 12,2 milyon dolar olarak belirlendi.

Stok Değerleri

Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki hisse senedi stokları piyasa değeri olarak 40 milyar 331,9 milyon dolar olarak hesaplandı. DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 235,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 741,2 milyon dolar ve DİBS (Teminat) stokları ise 1 milyar 741 milyon dolar olarak açıklandı. Şirket borçlanma senedi stokları ise 394,1 milyon dolar seviyesinde oldu.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal enstrümanlara olan ilgisi ve bu enstrümanlardaki işlem hacmi, ülkenin uluslararası yatırım ortamındaki konumunu etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. TCMB'nin yayımladığı veriler, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yatırım stratejilerini bu doğrultuda şekillendirdiğini gösteriyor.