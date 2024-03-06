UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise karşısına çıkıyor. İlk maçta avantajlı bir skor arayan sarı lacivertliler yinede galibiyet için sahaya çıkıyor.

Belçika ekibi olan Union Saint Gilloise ile ilk defa bir Türk takımı karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ise Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçının şifresiz olarak TV8,5 ekranlarında yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyor.

UNİON SAİNT GİLLOİSE FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lotto Park Stadyumu'nda 7 Mart 2024 Perşembe akşamında saat 23.00’da başlayacak Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı EXXEN platformu ile CBC Sport kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. USG Fenerbahçe maçı TV8,5’da yayınlanmayacak.

ŞİFRESİZ CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekiyor. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama ya da benzeri olabilir) menüsünü açıyorsunuz ve ardından da uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçiyorsunuz.

Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını giriyorsunuz. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini pek çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC''i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Polarizasyon: FEC 5/6